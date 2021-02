Coronavirus | calano i morti ma ma allerta sempre alta Tutto inizio un anno fa

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore, sono 14.931 i nuovi casi di Covid registrati in Italia e 251 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 15.479 mentre i353. Sono stati 306.78 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore contro i 297.128 di ieri. Il tasso di positività è del 4,8%, mentre ieri era stato del 5,2% (quindi c'è un calo dello 0,4% in 24 ore). Sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid-19, con un aumento di 4 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 137. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.725 persone, in calo di 106 unità rispetto a ieri. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia, che si conferma in crescita (+3.019), seguita a distanza da Emilia-Romagna (+1.724), Campania (+1.677), ...

Corriere : L’annuncio lunedì - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia e in Lombardia, calano i positivi e i decessi - Il Giorno - man29ny : RT @crlggg: Gran Bretagna verso la normalità: calano contagi e decessi, da lunedì le riaperture - danielecina : Gran Bretagna verso la normalità: calano contagi e decessi, da lunedì le riaperture - Fraernesto : Gran Bretagna verso la normalità: calano contagi e decessi, da lunedì le riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano

IL GIORNO

... anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di. Lazio ... In diminuzione le terapie intensive con 3 posti in meno,anche i ricoveri ospedalieri ordinari ...I decessirispetto a ieri ma vanno sopra quota 20 mentre i guariti crescono, anche se in ... Su 9.880 tamponi effettuati per rilevare l'infezione dasi registrano 905 casi positivi: ...Nelle ultime 24 ore, sono 14.931 i nuovi casi registrati in Italia e 251 i decessi. Indice di positività in calo dello 0,4%. In aumento i ricoveri in intensiva ...I decessi sono 251, in calo rispetto ai 353 di ieri, per un totale di 95.486 vittime dall’inizio dell’epidemia. Negli ospedali ancora in calo i ricoveri: sono 862 quelli in regime ordinario (-22 rispe ...