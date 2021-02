Coronavirus: 15 morti, oggi 20 febbraio. Alto il numero dei contagi: 953. Toscana: rischio rosso (Di sabato 20 febbraio 2021) ono 15 i morti per Coronavirus di oggi, 20 febbraio, in Toscana. Si tratta di 8 donne e 7 uomini con ertà media di 83 anni. E continua ad essere molto Alto il numero dei contagi: 953 (929 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico). , con età me dia di 43 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 febbraio 2021) ono 15 iperdi, 20, in. Si tratta di 8 donne e 7 uomini con ertà media di 83 anni. E continua ad essere moltoildei: 953 (929 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico). , con età me dia di 43 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

