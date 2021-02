Convocati Parma, i 28 giocatori scelti da D’Aversa per battere l’Udinese (Di sabato 20 febbraio 2021) Convocati Parma: ecco la lista dei giocatori scelti da Roberto D’Aversa per la gara in programma domani contro l’Udinese Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro l’Udinese, in programma domani alle 12.30 allo Stadio ”Ennio Tardini” e valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 28 calciatori: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Zirkzee. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021): ecco la lista deida Robertoper la gara in programma domani controAl termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi, Mister Robertoha convocato per la gara contro, in programma domani alle 12.30 allo Stadio ”Ennio Tardini” e valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 28 calciatori: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Zirkzee. Leggi su Calcionews24.com

