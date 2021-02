Cinque bimbi positivi al covid: scuole ancora chiuse nel Napoletano (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nel comune di Somma Vesuviana il covid continua imperterrito la sua ascesa, per questo motivo il primo cittadino Salvatore Di Sarno ha optato ancora una volta per la chiusura di tutte le scuole, anche per quelle dell’infanzia. Queste le parole di Di Sarno: “Purtroppo 5 bambini della platea scolastica dell’Infanzia hanno avuto la conferma di tampone positivo. Dunque dopo il colloquio, di questa mattina, con l’Asl ho deciso la proroga della chiusura anche delle scuole d’Infanzia fino al 27 Febbraio. Dai dati della Regione abbiamo avuto una flessione dell’incidenza dei nuovi positivi, in città, ma è sotto osservazione l’analisi dei dati epidemiologici per setting di interesse pandemico su scuole e luoghi chiusi”. “E’ giunta la notizia di 5 bambini ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nel comune di Somma Vesuviana ilcontinua imperterrito la sua ascesa, per questo motivo il primo cittadino Salvatore Di Sarno ha optatouna volta per la chiusura di tutte le, anche per quelle dell’infanzia. Queste le parole di Di Sarno: “Purtroppo 5 bambini della platea scolastica dell’Infanzia hanno avuto la conferma di tampone positivo. Dunque dopo il colloquio, di questa mattina, con l’Asl ho deciso la proroga della chiusura anche delled’Infanzia fino al 27 Febbraio. Dai dati della Regione abbiamo avuto una flessione dell’incidenza dei nuovi, in città, ma è sotto osservazione l’analisi dei dati epidemiologici per setting di interesse pandemico sue luoghi chiusi”. “E’ giunta la notizia di 5 bambini ...

