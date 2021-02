Chiesa | Delpini | ‘donne possono trovare ispirazione da Armida Barelli’

(Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) – “La notizia della beatificazione della Serva di DioBarelli è un’occasione preziosa per coltivare la gratitudine per una donna che tanto ha fatto nella nostra terra e in tutta Italia. La sua capacità di contagiare molti con la sua determinazione e la sua fede ha consentito realizzazioni che sono un patrimonio prezioso per la nostrae laitaliana: l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Opera della Regalità, la diffusione della Azione Cattolica”. Lo scrive l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario, in occasione della prossima beatificazione diBarelli, cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dirigente dell’Azione Cattolica Italiana.Il processo di beatificazione era stato avviato dalla Diocesi di Milano il 17 luglio 1970 ...

Il 1° marzo sarà la volta di Milano con l'Eucaristia presieduta dall'arcivescovo Mario. Nei ...del dono ricevuto nell'incontro con il carisma di don Giussani per servire sempre meglio la,...... Oscar Romero, proclamato santo da Papa Francesco, veglia di preghiera presieduta dall'arcivescovo Mariosia in presenza nelladi San Protaso, in via Osoppo1 sia in diretta streaming ...Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "La notizia della beatificazione della Serva di Dio Armida Barelli è un'occasione preziosa per coltivare la gratitudine per una donna che tanto ha fatto nella nostra terr ...Il commento di mons. Delpini: «La sua capacità di contagiare molti con la sua determinazione e la sua fede ha consentito realizzazioni che sono un patrimonio prezioso per la nostra Chiesa e la Chiesa ...