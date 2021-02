Cashback | ancora problemi con le transazioni | scatta l’allarme

infoiteconomia : Cashback si allarga ancora: annunciate importanti novità - N26_Support : @mastro35 Il nostro team sta ancora lavorando per proporti la migliore soluzione possibile dal punto di vista tecni… - braulio_90 : @lucianocapone Cashback è uno spreco, superbonus 110% si può rimodulare ma sta permettendo al mondo edile di ripart… - lulord1 : Io non ho ancora attivato il cashback - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Su sfratti, trivellazioni, scorie nucleari, bollette e cashback l’accordo politico ancora non c’è [di Patrizia De Rube… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback ancora

, al via ai rimborsi. Cosa fare senon risulta o in caso di importo differente da quello mostrato sull'app Io? I rimborsi del programmadi Natale erano stati promessi entro il ...Per i mesi a venire, la fiducia degli operatori restaai minimi termini. Il primo banco di ... In questo scenario, i commercianti bocciano la recente introduzione del meccanismo del: l'...I rimborsi del 10% degli acquisti fatti a dicembre con pagamenti elettronici (per un massimo di 150 euro a testa) sono in corso di elargizione. Il processo sarà completato entro il 1° marzo. Cosa fare ...Cashback, diversi i reclami sulle transazioni non registrate. Scatta l'allarme: "Così non si arriva a quota 10" ...