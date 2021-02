Borussia Dortmund, Sancho stabilisce un record per la Bundesliga (Di sabato 20 febbraio 2021) Jadon Sancho ha stabilito un record per la Bundesliga grazie al gol realizzato contro lo Schalke 04 nel Revierderby. Ecco quale Vittoria pesantissima del Borussia Dortmund che si impone per 4-0 in casa dello Schalke 04 nel Revierderby. A sbloccare il risultato è stato Jadon Sancho. L’attaccante inglese, grazie a questa rete, è diventato il giocatore più giovane di sempre ad aver realizzato almeno 35 gol in Bundesliga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Jadonha stabilito unper lagrazie al gol realizzato contro lo Schalke 04 nel Revierderby. Ecco quale Vittoria pesantissima delche si impone per 4-0 in casa dello Schalke 04 nel Revierderby. A sbloccare il risultato è stato Jadon. L’attaccante inglese, grazie a questa rete, è diventato il giocatore più giovane di sempre ad aver realizzato almeno 35 gol in. Leggi su Calcionews24.com

