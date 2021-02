Bollettino Coronavirus del 20 Febbraio 2021 (Di sabato 20 febbraio 2021) In data 20 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,53 (ieri +0,55%) con 2.795.796 contagiati totali, 2.315.687 dimissioni/guarigioni (+12.488) e 95.486 deceduti (+251); 384.623 infezioni in corso (+2.175). Ricoverati con sintomi -106 (17.725); terapie intensive +4 (2.063) con 137 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 306.078 tamponi totali (ieri 297.128) di cui 154.502 molecolari (ieri 170.794) e 151.576 test rapidi (ieri 126.334) con 102.150 casi testati (ieri 94.883); 14.931 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,87% (ieri 5,20% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,61% (ieri 16,31%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.019; Emilia Romagna 1.724; Campania 1.677; Veneto 1.244. In Lombardia curva +0,52% (ieri +0,65%) con 44.012 tamponi totali (ieri 51.894) di cui 32.132 molecolari (ieri 38.842) e 11.880 test ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) In data 20l’incremento nazionale dei casi è +0,53 (ieri +0,55%) con 2.795.796 contagiati totali, 2.315.687 dimissioni/guarigioni (+12.488) e 95.486 deceduti (+251); 384.623 infezioni in corso (+2.175). Ricoverati con sintomi -106 (17.725); terapie intensive +4 (2.063) con 137 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 306.078 tamponi totali (ieri 297.128) di cui 154.502 molecolari (ieri 170.794) e 151.576 test rapidi (ieri 126.334) con 102.150 casi testati (ieri 94.883); 14.931 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,87% (ieri 5,20% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,61% (ieri 16,31%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.019; Emilia Romagna 1.724; Campania 1.677; Veneto 1.244. In Lombardia curva +0,52% (ieri +0,65%) con 44.012 tamponi totali (ieri 51.894) di cui 32.132 molecolari (ieri 38.842) e 11.880 test ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 febbraio: 14.931 nuovi casi e 251 morti - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - infoitinterno : Bollettino Covid in Lombardia e in Italia oggi: dati e contagi da coronavirus - J8Fs8 : RT @monicabi5: Coronavirus, il bollettino di oggi 20 febbraio: 14.931 nuovi casi e 251 morti -