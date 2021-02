Badminton | European Mixed Team Championships Vantaa 2021 | in finale la Danimarca supera 3-0 la Francia

(Di sabato 20 febbraio 2021) Come accade in tutti gli anni dispari a febbraio, si sono svolti i Campionati Europei a squadre miste di: l’edizione delsi è chiusa oggi, sabato 20, a, in Finlandia: è rimasta regina continentale la, che ha strapazzato nell’atto conclusivo laper 3-0. Le tre vittorie danesi sono giunte senza cedere neppure un parziale ai francesi: nel singolare maschile Viktor Axelsen ha battuto Christo Ppopov per 21-16 21-12, nel singolare femminile Mia Blichfeldt hato Qi Xuefei con lo score di 21-18 21-19, infine nel doppio maschile Kim Astrup ed Anders Skaarup Rasmussen hanno liquidato Ronan Labar e Julien Maio per 21-12 21-14.3-0 Viktor AXELSEN b. Christo POPOV 21-16, 21-12 Mia BLICHFELDT b. QI ...

Ultime Notizie dalla rete : Badminton European

OA Sport

Come accade in tutti gli anni dispari a febbraio, si sono svolti i Campionati Europei a squadre miste di badminton: l'edizione del 2021 si è chiusa oggi, sabato 20, a Vantaa, in Finlandia: è rimasta r ...Come in tutti gli anni dispari, a febbraio, si svolgono i Campionati Europei a squadre miste di badminton: l'edizione del 2021 si svolgerà da domani, martedì 16, a sabato 20 a Vantaa, in Finlandia: pr ...