Avvocati: iscrizione gestione separata anche se non si guadagnano 5000 euro (Di sabato 20 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata INPS non rileva l'entità del reddito annuo dell'avvocato ma l'esercizio abituale della professione.

Avvocati: iscrizione gestione separata anche se non si guadagnano 5000 euro Studio Cataldi

