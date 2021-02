Australian Open 2021, Naomi Osaka trionfa a Melbourne, Jennifer Brady crolla dopo il 1° set (Di sabato 20 febbraio 2021) Naomi Osaka trionfa nella Finale degli Australian Open 2021. Sul campo della Rod Laver Arena a Melbourne la giapponese ha sconfitto per 6-4 6-3 in 1 ore e 19 minuti la n.24 del ranking Jennifer Brady, facendo valere la sua grande forza tecnica e mentale al cospetto di un’avversaria che dopo il primo set perso è letteralmente crollata sotto i colpi di Naomi. Osaka, dunque, conquista per la seconda volta questo Slam, facendo 4 su 4 negli atti conclusivi dei Major (due vittorie negli Open Australiani e due successi negli US Open) che ha disputato, a testimonianza della grandissima attitudine al successo della ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)nella Finale degli. Sul campo della Rod Laver Arena ala giapponese ha sconfitto per 6-4 6-3 in 1 ore e 19 minuti la n.24 del ranking, facendo valere la sua grande forza tecnica e mentale al cospetto di un’avversaria cheil primo set perso è letteralmenteta sotto i colpi di, dunque, conquista per la seconda volta questo Slam, facendo 4 su 4 negli atti conclusivi dei Major (due vittorie neglii e due successi negli US) che ha disputato, a testimonianza della grandissima attitudine al successo della ...

