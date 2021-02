Atp Cordoba 2021, il montepremi e il prize money (Di sabato 20 febbraio 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Cordoba 2021, torneo in programma dal 22 al 28 febbraio. Diego Schwartzman rappresenterà la prima testa di serie del torneo ‘di casa’, di scena difatti in Argentina, con Benoit Paire e Miomir Kecmanovic a seguire. Presenti gli azzurri Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Gianluca Mager. Il prize money complessivo corrisponde a 268.413 euro, il 40.47% in meno rispetto alla cifra promessa nel corso del 2020, a causa della pandemia da Coronavirus. Il vincitore del torneo potrà beneficiare di 19.882 euro e 250 punti totali. Di seguito tutti i numeri del torneo. montepremi ATP Cordoba 2021 PRIMO TURNO – € 3.670 (0 punti) SECONDO TURNO – € 5.142 (20 punti) QUARTI DI FINALE – € ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 22 al 28 febbraio. Diego Schwartzman rappresenterà la prima testa di serie del torneo ‘di casa’, di scena difatti in Argentina, con Benoit Paire e Miomir Kecmanovic a seguire. Presenti gli azzurri Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Gianluca Mager. Ilcomplessivo corrisponde a 268.413 euro, il 40.47% in meno rispetto alla cifra promessa nel corso del 2020, a causa della pandemia da Coronavirus. Il vincitore del torneo potrà beneficiare di 19.882 euro e 250 punti totali. Di seguito tutti i numeri del torneo.ATPPRIMO TURNO – € 3.670 (0 punti) SECONDO TURNO – € 5.142 (20 punti) QUARTI DI FINALE – € ...

sportface2016 : #ATPCordoba 2021: il montepremi del torneo - tennis_bwf : RT @FiorinoLuca: Settimana prossima su @SuperTennisTv partite live per quasi 24 ore al giorno: ?? WTA Adelaide ???? ?? ATP Montpellier ????… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Settimana prossima su @SuperTennisTv partite live per quasi 24 ore al giorno: ?? WTA Adelaide ???? ?? ATP Montpellier ????… - RacheleAlbertii : RT @FiorinoLuca: Settimana prossima su @SuperTennisTv partite live per quasi 24 ore al giorno: ?? WTA Adelaide ???? ?? ATP Montpellier ????… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Settimana prossima su @SuperTennisTv partite live per quasi 24 ore al giorno: ?? WTA Adelaide ???? ?? ATP Montpellier ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cordoba Atp Cordoba 2021, entry - list: c'è anche il sanremese Gianluca Mager Sanremo. Gianluca Mager parteciperà all' Atp Cordoba 2021. Il tennista di Sanremo stando a quanto riportato dall' entry - list è infatti il 18esimo tennista che prenderà parte al torneo argentino in programma dal 22 al 28 febbraio sulla ...

Djokovic-Schwartzman 6-3 6-2 (Video Highlights Atp Finals Londra 2020): il serbo vince all'esordio Il tennista di Buenos Aires ha anch'egli cominciato l'anno all'Atp Cup, dove raggiunge i quarti di ... prima della pausa forzata, gioca due tornei sulla terra battuta sudamericana: a Cordoba raggiunge ...

MONTEPREMI ATP Cordoba 2021: soldi e punti del ranking maschile, con Cecchinato Sportface.it Atp Cordoba 2021, il montepremi e il prize money Il montepremi e il prize money dell'Atp 250 di Cordoba 2021, torneo in programma dal 22 al 28 febbraio. Diego Schwartzman rappresenterà la prima testa di serie del torneo 'di casa', di scena difatti i ...

Atp 250 Cordoba 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp di Cordoba 2021, evento in programma da lunedì 22 a domenica 28 febbraio. Marco Cecchinato e Gianluca Mager sono i due italiani ai nastri di ...

Sanremo. Gianluca Mager parteciperà all'2021. Il tennista di Sanremo stando a quanto riportato dall' entry - list è infatti il 18esimo tennista che prenderà parte al torneo argentino in programma dal 22 al 28 febbraio sulla ...Il tennista di Buenos Aires ha anch'egli cominciato l'anno all'Cup, dove raggiunge i quarti di ... prima della pausa forzata, gioca due tornei sulla terra battuta sudamericana: araggiunge ...Il montepremi e il prize money dell'Atp 250 di Cordoba 2021, torneo in programma dal 22 al 28 febbraio. Diego Schwartzman rappresenterà la prima testa di serie del torneo 'di casa', di scena difatti i ...Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp di Cordoba 2021, evento in programma da lunedì 22 a domenica 28 febbraio. Marco Cecchinato e Gianluca Mager sono i due italiani ai nastri di ...