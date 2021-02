Ascoli-Salernitana, Tutino dopo il successo: “Non possiamo festeggiare con Dcizek in ospedale” (Di sabato 20 febbraio 2021) "Non possiamo festeggiare perchè abbiamo un nostro compagno in ospedale. E' stata una scena bruttissima, che ha riportato alla mente alcune cose di qualche tempo fa. Eravamo spaventati, attimi terribili e di panico. Siamo molto legati a Patryk, anche prima dell'inizio del campionato era successa una cosa molto simile".Sono queste le parole dell'attaccante della Salernitana Gennaro Tutino. Il calciatore, autore della doppietta decisiva in occasione della sfida di questo pomeriggio contro l'Ascoli, si è soffermato sui concitati minuti finali della sfida che hanno a lungo tenuto col fiato sospeso calciatori e addetti ai lavori dopo il malore accusato dal centrocampista granata Patryk Dcizek. "Sappia che gli siamo vicini e che combatteremo sempre, anche ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) "Nonperchè abbiamo un nostro compagno in. E' stata una scena bruttissima, che ha riportato alla mente alcune cose di qualche tempo fa. Eravamo spaventati, attimi terribili e di panico. Siamo molto legati a Patryk, anche prima dell'inizio del campionato era successa una cosa molto simile".Sono queste le parole dell'attaccante dellaGennaro. Il calciatore, autore della doppietta decisiva in occasione della sfida di questo pomeriggio contro l', si è soffermato sui concitati minuti finali della sfida che hanno a lungo tenuto col fiato sospeso calciatori e addetti ai lavoriil malore accusato dal centrocampista granata Patryk. "Sappia che gli siamo vicini e che combatteremo sempre, anche ...

