Ajax-Lille: Probabili Formazioni e dove vederla in TV (Di sabato 20 febbraio 2021) Giovedì 25 Febbraio si giocherà la sfida Ajax-Lille, valevole per il ritorno dei Sedicesimi di Europa League. Si sfideranno la seconda del girone H, Lille, e l'Ajax sceso dalla Champions League. I Lancieri facevano parte del girone D con Atalanta, Liverpool e Midtjylland. l'Ajax arrivando terzo è sceso in Europa League. Partita di andata Lille-Ajax 1-2 Scopriamo il mattatore dell'andata, Brian Brobbey Brian Brobbey è un ragazzo nato nella cantera dell'Ajax. Brian Brobrey, per tutti Brobbeast, è un attaccante classe 2002 dal finisco imponente, nonostante non sia altissimo è molto muscoloso. L'attaccante olandese ha fatta tantissimi gol nelle Formazioni giovanili, tanto da finire sotto la procura di Mino Raiola.

