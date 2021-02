YouTuber italiano condannato a 8 mesi per evasione fiscale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Guai in vista per lo YouTuber italiano St3pny, che ha oltre 4 milioni di followers sulla celebre piattaforma video. A riportare la notizia le principali testate giornalistiche: i magistrati avrebbero condannato il 24enne a 8 mesi di carcere per aver evaso l’iva per oltre 75.000€, dimenticando di presentare una dichiarazione dei redditi di circa 344.000€. Lo YouTuber si era sempre professato innocente ed aveva dichiarato di aver sempre pagato le tasse. Oggi, 19 febbraio, è arrivata invece la condanna. Questa rappresenta una delle prime condanne significative legate ai social che coinvolgono direttamente un creator. L'articolo proviene da Trash italiano. Leggi su trendit (Di venerdì 19 febbraio 2021) Guai in vista per loSt3pny, che ha oltre 4 milioni di followers sulla celebre piattaforma video. A riportare la notizia le principali testate giornalistiche: i magistrati avrebberoil 24enne a 8di carcere per aver evaso l’iva per oltre 75.000€, dimenticando di presentare una dichiarazione dei redditi di circa 344.000€. Losi era sempre professato innocente ed aveva dichiarato di aver sempre pagato le tasse. Oggi, 19 febbraio, è arrivata invece la condanna. Questa rappresenta una delle prime condanne significative legate ai social che coinvolgono direttamente un creator. L'articolo proviene da Trash

