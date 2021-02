Verona, i convocati per il Genoa: la lista di Juric (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Verona ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Genoa: tutti i calciatori chiamati dal tecnico Ivan Juric Il Verona ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Genoa. Tutti i calciatori chiamati dal tecnico Ivan Juric. 1 Silvestri4 Veloso5 Faraoni6 Lovato7 Barák8 Lazovi?9 Salcedo11 Favilli13 Udogie14 Ili?15 Çetin20 Zaccagni21 Günter22 Berardi23 Magnani24 Benassi25 Pandur26 Vieira33 Sturaro36 Amione40 Bessa61 Tameze92 Lasagna Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilha diramato ladeiper il match di Serie A contro il: tutti i calciatori chiamati dal tecnico IvanIlha diramato ladeiper il match di Serie A contro il. Tutti i calciatori chiamati dal tecnico Ivan. 1 Silvestri4 Veloso5 Faraoni6 Lovato7 Barák8 Lazovi?9 Salcedo11 Favilli13 Udogie14 Ili?15 Çetin20 Zaccagni21 Günter22 Berardi23 Magnani24 Benassi25 Pandur26 Vieira33 Sturaro36 Amione40 Bessa61 Tameze92 Lasagna Leggi su Calcionews24.com

