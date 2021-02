Varianti di Cassano e Vaprio d’Adda | Terzi | “Completate entro la fine dell’anno”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Procedono i lavori per la realizzazione dellestradali dicofinanziate da Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano. (La Variante diha visto anche la partecipazione al finanziamento da parte del Comune die della Provincia di Bergamo). Le opere sarannoe aperte al traffico nella seconda metà. È quanto emerso dai sopralluoghi effettuati nella giornata di venerdì 19 febbraio dall’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria, e dalla vice sindaca di Città metropolitana Arianna Censi. “Lestradali die ...

