Vaccini | De Luca contro Zaia | propaganda sgangherata Ma anche lui cerca dosi sul mercato

(Di venerdì 19 febbraio 2021), è stra il governatore del Venetoe quello della Campania De. E ciò mentre i carabinieri del Nas, su indicazione della Procura di Perugia, vogliono acquisire, presso la sede della Regione Veneto, la documentazione relativa ad acquisti deianti Covid. Perugia e Roma indagano sugli intermediari cheno di piazzaresulL’attività di indagine servirà per “accertare i presunti proponenti di forniture di vaccino in deroga agli accordi con le autorità centrali”.la Procura di Roma indaga sugli intermediari che hanno proposto forniture dianti Covid. I Nas, per vederci chiaro, hanno bussatoalla struttura del ...

Deha spiegato che, ad oggi, i vaccinati che hanno ricevuto anche la doppia somministrazione '... Se andiamo avanti a questo ritmo, a causa dei mancati arrivi dei, ci metteremo due o tre ...Ma ha anche avvertito: " Serve che arrivino i". Invece sfuma la zona bianca per la Valle d'... C'è preoccupazione in Veneto per la presenza delle varianti Covid , ma il governatoreZaia ...San Marino autorizza l'uso del vaccino russo Sputnik V. Salute - Luca Beccari, segretario di stato per gli affari esteri: “Il Coronavirus non deve avere nessun connotato geopolitico e non deve conosce ...Lunga diretta del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, che oltre a rimarcare l'aspetto che la Regione domenica tornerà in zona arancione ha fatto il p ...