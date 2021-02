'Una volta passata la bufera Covid, effetti positivi su vaccinazioni tradizionali' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - C'è un problema che l'emergenza Covid ha fatto passare in secondo piano "il netto calo delle vaccinazioni per l'herpes zoster nei soggetti a rischio, sembra un controsenso in un periodo in cui non facciamo altro che parlare di vaccinazioni. Così però una fetta della popolazione è a rischio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Roberto Ieraci, direttore Uoc vaccinazioni internazionali della Asl Roma 1. "Ad aprile arriverà un nuovo vaccino molto efficace, sicuro e maneggevole e che migliora la risposta immunitaria - prosegue Ieraci - E' un vaccino inattivato contenente la glicoproteina E e adiuvato che stimola la risposta immunitaria in modo molto efficace". "Oggi le vaccinazioni si offrono ad un arco temporale più ampio della vita delle persone - osserva Sandro Cinquetti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - C'è un problema che l'emergenzaha fatto passare in secondo piano "il netto calo delleper l'herpes zoster nei soggetti a rischio, sembra un controsenso in un periodo in cui non facciamo altro che parlare di. Così però una fetta della popolazione è a rischio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Roberto Ieraci, direttore Uocinternazionali della Asl Roma 1. "Ad aprile arriverà un nuovo vaccino molto efficace, sicuro e maneggevole e che migliora la risposta immunitaria - prosegue Ieraci - E' un vaccino inattivato contenente la glicoproteina E e adiuvato che stimola la risposta immunitaria in modo molto efficace". "Oggi lesi offrono ad un arco temporale più ampio della vita delle persone - osserva Sandro Cinquetti, ...

Benji_Mascolo : Il 9 Marzo farò un concerto streaming in cui canterò per voi “California” per la prima volta! ??L’evento si conclude… - caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - emmabonino : Qui una volta era tutto un 'usciamo dall'euro'. Per questo sono particolarmente contenta di poter votare con… - defencelevss : @alloverhizface una volta entrata non te ne andrai mai! - bvcamoon : @SWEETCL4IRO a me uno una volta mi aveva scritto ti amo (letteralmente dopo un giorno!?!??!) e io gli avevo rispost… -