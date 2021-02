UAE Tour 2021, tutti gli italiani in gara. Ci saranno ben 25 azzurri! Spiccano Nibali, Ganna, Nizzolo e Viviani (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra meno di 48 ore prenderà il via l’UAE Tour 2021, la breve corsa a tappe emiratina che andrà in scena da domenica 21 febbraio a sabato 27 per una sette giorni di grande spettacolo. Questa terza edizione includerà quattro tappe per velocisti, due tappe più adatte agli scalatori, con gli arrivi in salita a Jebel Hafeet e Jebel Jais, e una velocissima cronometro individuale di 13 chilometri. L’Italia sarà la nazione più presente in gruppo, visto che prenderanno il via ben venticinque azzurri. Per la classifica generale è innegabile che la nostra punta sarà Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), tra gli uomini più attesi in salita; ma potremo essere della partita anche con un altro veterano del calibro di Domenico Pozzovivo (Qhubeka Assos). Spicca dunque la coppia della Deceuninck-Quick Step formata da Fausto Masnada e Mattia Cattaneo. Ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra meno di 48 ore prenderà il via l’UAE, la breve corsa a tappe emiratina che andrà in scena da domenica 21 febbraio a sabato 27 per una sette giorni di grande spettacolo. Questa terza edizione includerà quattro tappe per velocisti, due tappe più adatte agli scalatori, con gli arrivi in salita a Jebel Hafeet e Jebel Jais, e una velocissima cronometro individuale di 13 chilometri. L’Italia sarà la nazione più presente in gruppo, visto che prenderanno il via ben venticinque azzurri. Per la classifica generale è innegabile che la nostra punta sarà Vincenzo(Trek-Segafredo), tra gli uomini più attesi in salita; ma potremo essere della partita anche con un altro veterano del calibro di Domenico Pozzovivo (Qhubeka Assos). Spicca dunque la coppia della Deceuninck-Quick Step formata da Fausto Masnada e Mattia Cattaneo. Ma ...

ciclismo_stt : Benedetti unico trentino al via dell’Uae Tour - sportrentino_it : Benedetti unico trentino al via dell’Uae Tour - SpazioCiclismo : Saranno Matteo Moschetti e Vincenzo Nibali le punte della Trek - Segafredo all'#UAETour - Fanta_Cycling : ????UAE Tour, ecco chi schierare. ??Disponibile il nuovo video sul nostro canale YouTube. ??Questa sera live dalle 21:1… - SpazioCiclismo : Sono salite a 19 le squadre che hanno ufficializzato la propria selezione per l'#UAETour (ne manca dunque solo una) -