Thomas Edison | il 19 febbraio 1878 ottenne il brevetto per il fonografo

Thomas Edison nacque a Milan un comune nello stato dell'Ohio (Usa). Fu un inventore e imprenditore statunitense. Abbandonata la scuola all'età di 10 anni si dedicò ai lavori più disparati per aiutare economicamente la famiglia. Intorno al 1860 cominciò a lavorare come operatore telegrafico, stampò e distribuì il The Weekly Herald, il primo periodico composto e stampato su un treno. Il quotidiano The Times pubblicò un articolo su Edison e il suo giornale. Nel 1868 Edison fece domanda per il suo primo brevetto, un registratore di voto elettrico. Da quel momento la sua carriera di inventore era spianata. Nel 1878 Thomas Edison ottenne il brevetto per un oggetto destinato a cambiare il mondo della musica: il fonografo.

