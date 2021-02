Televoto del GF Vip bloccato a causa di un provvedimento disciplinare? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Televoto del GF Vip sospeso Il Televoto del GF Vip di questa settimana risulta ancora sospeso! La nomination che vede contrapposte due grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Stefania Orlando, è bloccato da qualche ora. Immediatamente si è pensato ad un sovraccarico dei server dovuta ad una votazione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildel GF Vip sospeso Ildel GF Vip di questa settimana risulta ancora sospeso! La nomination che vede contrapposte due grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Stefania Orlando, èda qualche ora. Immediatamente si è pensato ad un sovraccarico dei server dovuta ad una votazione L'articolo proviene da Novella 2000.

Notiziedi_it : Televoto del GF Vip bloccato a causa di un provvedimento disciplinare? - Sai7790327301 : RT @perchetendenzat: “ TELEVOTO BLOCCATO “: NESSUN COMUNICATO DEL @GrandeFratello IN MERITO AL TELEVOTO SOSPESO. QUELLI DEL CIRCO ORFEI… - MarinellaPlati : RT @monanerom: Tommaso: non vedo l’ora del televoto domani! Devo pure fare il finto dispiaciuto: nooo “e se uscisse Stefania?” Tommaso: n… - chiaracitro : RT @mangiopizzaepa1: Quindi: -senza bot Pierpaolo non sarebbe finalista ma lo sarebbe Crocc -Dayane non sarebbe finalista senza voti del Br… - ronnje_ : RT @mangiopizzaepa1: Quindi: -senza bot Pierpaolo non sarebbe finalista ma lo sarebbe Crocc -Dayane non sarebbe finalista senza voti del Br… -