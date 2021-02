Sono i 5 Stelle ma sembra il Vietnam (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vito Crimi espelle ventuno deputati che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. “Sono stato espulso dal Caporale politico”, tuona insolitamente sprezzante il mite Andrea Vallascas. “Crimi si guardi allo specchio”, l’invito del senatore Mattia Crucioli. “Ci aveva ampiamente minacciato”, l’accusa di Alvise Maniero. “Il nulla non può espellermi”, il giudizio secco di Emanuela Corda. Fonti del Movimento 5 Stelle fanno trapelare parole di fuoco contro Alessandro Di Battista: “Farà come Renzi con Italia Viva quando ha fatto la scissione dal Pd”. Il deputato romano risponde a brutto muso: “Ho solo idee diverse dalle vostre. Rispettatele senza comportarvi da infantili avvelenatori dei pozzi. Sotto il post dell’espulsione pubblicato dal capo reggente una gragnuola di critiche: “Così è dittatura”. Nicola Morra ha chiesto un faccia a faccia con Beppe ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vito Crimi espelle ventuno deputati che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. “stato espulso dal Caporale politico”, tuona insolitamente sprezzante il mite Andrea Vallascas. “Crimi si guardi allo specchio”, l’invito del senatore Mattia Crucioli. “Ci aveva ampiamente minacciato”, l’accusa di Alvise Maniero. “Il nulla non può espellermi”, il giudizio secco di Emanuela Corda. Fonti del Movimento 5fanno trapelare parole di fuoco contro Alessandro Di Battista: “Farà come Renzi con Italia Viva quando ha fatto la scissione dal Pd”. Il deputato romano risponde a brutto muso: “Ho solo idee diverse dalle vostre. Rispettatele senza comportarvi da infantili avvelenatori dei pozzi. Sotto il post dell’espulsione pubblicato dal capo reggente una gragnuola di critiche: “Così è dittatura”. Nicola Morra ha chiesto un faccia a faccia con Beppe ...

you_trend : ?? Fiducia al Governo #Draghi: i No tra i 5 Stelle finora sono 15 su 92 senatori totali - ignaziocorrao : I Senatori del fu Movimento 5 Stelle che non hanno votato la fiducia al #GovernoDraghi sono di più di quelli di Fra… - lorepregliasco : Anche Morra dice che non può avere fiducia in questo governo. I malumori nei 5 Stelle sono significativi. - acatitet : Che belle le stelle quelle che brillan e si allineano per arrivare al castello Che bello il profumo del prato Sopr… - movarturoascoli : RT @PietroSalvatori: Le lettere di espulsione per i 5 stelle che hanno votato in dissenso su Draghi Comunque i saluti sono cordiali https:… -