Serie B, oggi continua la 24a giornata. Il programma (Di sabato 20 febbraio 2021) La 24a giornata di Serie B continua quest'oggi dopo la gara di apertura della giornata, lo 0-0 tra Frosinone e Pescara. Questo il programma completo: Venerdì 19 febbraio Frosinone-Pescara ore 21.00 0-0 Sabato 20 febbraio Ascoli-Salernitana ore 14.00 Brescia-Cremonese ore 14.00 Cittadella-Reggiana ore 14.00 Venezia-Entella ore 14.00 Vicenza-SPAL ore 14.00 Chievo Verona-Monza ore 16.00 Pisa-Empoli ore 18.00 Domenica 21 febbraio Reggina-Pordenone ore 15.00 Lecce-Cosenza ore 21.00

