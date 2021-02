Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Bellissimo, è una sorpresa. Devo rimanere tranquillo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo un giovedì da dimenticare, l’Italia si riaccende improvvisamente in quel di Cortina quando meno te l’aspetti. Luca De Aliprandini, uomo di punta della squadra azzurra di gigante maschile, si è infatti reso protagonista di una delle migliori manche della carriera stampando addirittura il secondo tempo parziale con il pettorale n.12 a soli 40 centesimi di ritardo da un Alexis Pinturault in stato di grazia. Il nativo di Cles, ancora a caccia del primo podio individuale in un grande evento (inclusa la Coppa del Mondo), proverà a difendersi nella seconda manche per regalare al Bel Paese la seconda medaglia del Mondiale di casa (la prima al maschile). “È Bellissimo, non so cosa dire. Quando sono arrivato al traguardo non pensavo di aver fatto un gran tempo, perché nella parte centrale avevo fatto un po’ fatica. È una neve molto simile a ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo un giovedì da dimenticare, l’Italia si riaccende improvvisamente in quel di Cortina quando meno te l’aspetti.De, uomo di punta della squadra azzurra di gigante maschile, si è infatti reso protagonista di una delle migliori manche della carriera stampando addirittura il secondo tempo parziale con il pettorale n.12 a soli 40 centesimi di ritardo da un Alexis Pinturault in stato di grazia. Il nativo di Cles, ancora a caccia del primo podio individuale in un grande evento (inclusa la Coppa del Mondo), proverà a difendersi nella seconda manche per regalare al Bel Paese la seconda medaglia del Mondiale di casa (la prima al maschile). “È, non so cosa dire. Quando sono arrivato al traguardo non pensavo di aver fatto un gran tempo, perché nella parte centrale avevo fatto un po’ fatica. È una neve molto simile a ...

