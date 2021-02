Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori: zona gialla, arancione, rossa. Le novità dell'ordinanza di oggi, 19 febbraio segnalano un peggioramento della situazione. Tornano infatti da gialla in zona arancione Molise, Campania ed Emilia Romagna. Peggio va in Umbria dove la città di Perugia ed il ternano diventano zone rosse come già accaduto in settimana ad alcune città della Lombardia zona ROSSA: Perugia e ternano zona arancione: Abruzzo Molise Campania Emilia Romagna Liguria Umbria Toscana Prov. Autonoma ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori:, rossa. Le novità dell'ordinanza di oggi, 19 febbraio segnalano un peggioramento della situazione. Tornano infatti dainMolise, Campania ed Emilia Romagna. Peggio va in Umbria dove la città di Perugia ed il ternano diventano zone rosse come già accaduto in settimana ad alcune città della LombardiaROSSA: Perugia e ternano: Abruzzo Molise Campania Emilia Romagna Liguria Umbria Toscana Prov. Autonoma ...

petergomezblog : Telefonata 5 minuti fa al numero della regione Lazio per i vaccini. In 3 minuti primo appuntamento fissato il 23 fe… - Agenzia_Ansa : La Valle d'Aosta ha i numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca.… - RegioneER : #VaccinoAntiCovid Accordo con @RegioneER: in Emilia-Romagna in campo anche i medici di medicina generale. Da lunedì… - Ilikepuglia : Regione Puglia, nuovo portale per i servizi per il lavoro: 'Luogo virtuale per l'incrocio tra domanda e offerta'… - ecodelchisone : Approvati in Regione i ristori per le RSA e stabiliti i criteri di rimborso -