Puglia | nuovo corso di laurea in Med-Tec a Lecce

"E' una giornata assolutamente storica per la Puglia". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Michele Emiliano inaugurando all'Università del Salento il nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Ingegneria Biomedica.

