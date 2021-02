Previsioni meteo del 20 Febbraio 2021: week end primaverile (e nebbia in agguato) (Di venerdì 19 febbraio 2021) La primavera sembra ormai dietro l’angolo: il meteo del 20 Febbraio 2021 promette bel tempo e temperature stabili. Le temperature minimecontinueranno a diventare sempre più miti e quelle massime, soprattutto sul Sud Italia, potrebbero superare la media stagionale. Su tutta la nazione non si prevedono piogge: farà eccezione la Liguria Centrale, che dovrà sopportare piogge lievi ma durature per tutto il giorno. Sul L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) La primavera sembra ormai dietro l’angolo: ildel 20promette bel tempo e temperature stabili. Le temperature minimecontinueranno a diventare sempre più miti e quelle massime, soprattutto sul Sud Italia, potrebbero superare la media stagionale. Su tutta la nazione non si prevedono piogge: farà eccezione la Liguria Centrale, che dovrà sopportare piogge lievi ma durature per tutto il giorno. Sul L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

