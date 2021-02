Premier League 2020/2021, il Wolverhampton piega il Leeds, decisivo un autogol (Di sabato 20 febbraio 2021) Nell’anticipo della venticinquesima giornata di Premier League 2020/2021 il Wolverhampton piega il Leeds grazie a un fortunoso autogol arrivato nel cuore della sfida che per il resto è stata assolutamente equilibrata. A fare la partita per larghi tratti sono stati i padroni di casa, ma gli ospiti di Bielsa hanno cercato di pungere con i soliti contropiedi condotti alla perfezione. E’ mancato soltanto il gol, o meglio, Meslier ha gonfiato la rete ma quella difesa dal proprio portiere, mentre pochi minuti dopo il pareggio di Bamford è stato annullato per fuorigioco da un intervento del Var. Serata storta, dunque, per gli ospiti, può sorridere invece la squadra guidata da Nuno Espirito Santo che scavalca proprio gli avversari di stasera in classifica. 33 ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Nell’anticipo della venticinquesima giornata diililgrazie a un fortunosoarrivato nel cuore della sfida che per il resto è stata assolutamente equilibrata. A fare la partita per larghi tratti sono stati i padroni di casa, ma gli ospiti di Bielsa hanno cercato di pungere con i soliti contropiedi condotti alla perfezione. E’ mancato soltanto il gol, o meglio, Meslier ha gonfiato la rete ma quella difesa dal proprio portiere, mentre pochi minuti dopo il pareggio di Bamford è stato annullato per fuorigioco da un intervento del Var. Serata storta, dunque, per gli ospiti, può sorridere invece la squadra guidata da Nuno Espirito Santo che scavalca proprio gli avversari di stasera in classifica. 33 ...

