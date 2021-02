Perseverance atterra su Marte | entusiasmo alla Nasa | video

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il 30 luglio 2020 il rovere il drone Ingenuity avevano iniziato il loro viaggio spaziale verso. Ieri sera sonoti e la loro missione è ufficialmente iniziata. Resteranno sul Pianeta Rosso per un anno marziano, ovvero per 687 giorni, quasi due anni sulla Terra. Il loro obiettivo è cercare qualsiasi traccia di vita su. L'al momento dell'ggio riuscito è alle stelle, in tutti i sensi. Guarda tutti iSatelliti, il rover Opportunity dichiarato morto dNone

Touchdown! Il rover della NASA su Marte in una missione storica "A nome della direzione della società statale Roscosmos, mi congratulo con il team della National Aeronautics and ... Dopo un viaggio di sette mesi nello spazio, il rover è sceso sulla superficie del pianeta rosso. Ecco il video dell'atterraggio e la prima immagine che ci ha trasmesso, il rover della Nasa, è atterrato alle ore 21.55 del 18 febbraio su Marte dopo sette mesi di viaggio nello spazio, durante i quali ha percorso 475 milioni di chilometri. Nel centro di ... (Corriere della Sera) Dopo un viaggio di sette mesi, il rover della Nasa "Perseverance" è atterrato con successo su Marte e ha inviato la sua prima immagine della superfice del pianeta rosso, aprendo ...