NASCAR | Chase Elliott cerca di entrare nella storia | ma nulla è scontato

(Di venerdì 19 febbraio 2021) In seguito alla cancellazione della tappa di Fontana (California) a causa dell’emergenza sanitaria, laCup Series resta nel ‘World Center of Racing’, ma con una conformazione differente del tracciato. Dopo una splendida Daytona 500, vinta a sorpresa Michael McDowell (Front Row Motorsports #34), i protagonisti della seguitissima serie statunitense si preparano per la prima competizione ‘non ovale’ della stagione. Nel road course che sorge nel prestigioso impianto dello Stato della Florida vivremo il primo dei sette appuntamenti atipici della serie che nel 2021 ha introdotto gli inediti round di COTA (Texas), Road America (Wisconsin) ed Indianapolis (Indiana). Il tracciato odierno è una versione alternativa del circuito in cui annualmente viene svolta la Rolex 24, l’evento agonistico che inaugura la stagione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Per ...