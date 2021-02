Myanmar | morta Mya Thwet Thwet Khine

(Di venerdì 19 febbraio 2021)la manifestante colpita in Birmania, la giovane che durante gli scontri di inizio mese era scesa in piazza contro il golpe militarela manifestante colpita in Birmania: era una studentessa 20enne su Notizie.it.

La donna di 20 anni che la scorsa settimana è stata colpita alla testa durante le manifestazioni contro il golpe in. Lo ha annunciato l'ospedale nel quale era ricoverata. "Confermiamo che la morte" della giovane "è avvenuta alle 11", ha riferito un medico dell'ospedale nel quale era ricoverata ...Mya Thwe Thwe Khaing, la ventenne che era rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco alla testa durante le proteste contro il colpo di Stato in, a Naipyidaw. Si tratta della prima ...