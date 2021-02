Milan-Inter, Capello incorona Conte: “Ecco la chiave della risalita nerazzurra. Uomini derby? Lukaku, Barella, Hakimi…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le parole del "Don Fabio", in vista del derby Milan-Inter.In prossimità del "derby della Madonnina", l'ex tecnico del rossonero, Fabio Capello, ha parlato del big match di "San Siro", Milan-Inter, lui che della "stracittadina" conosce alla perfezione dinamiche e peso specifico, avendo vestito dapprima la maglia rossonera dal 1976 al 1980 e successivamente sedendo sulla panchina del Milan con un palmares in Serie A di tutto rispetto, vincendo 4 scudetti, di cui 3 consecutivi (1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 e 1995-1996). Il "Don Fabio", durante l'Intervista rilasciata a "Calciomercato.com", ha esaltato le decisioni del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, meritevole ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le parole del "Don Fabio", in vista del.In prossimità del "Madonnina", l'ex tecnico del rossonero, Fabio, ha parlato del big match di "San Siro",, lui che"stracittadina" conosce alla perfezione dinamiche e peso specifico, avendo vestito dapprima la maglia rossonera dal 1976 al 1980 e successivamente sedendo sulla panchina delcon un palmares in Serie A di tutto rispetto, vincendo 4 scudetti, di cui 3 consecutivi (1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 e 1995-1996). Il "Don Fabio", durante l'vista rilasciata a "Calciomercato.com", ha esaltato le decisioni del tecnico dell', Antonio, meritevole ...

FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - Inter : ?? | ALLENAMENTO Domenica si gioca il #DerbyMilano, squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning! Tutte le foto e i… - Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - marifcinter : ESCLUSIVA Dalmat: “Milan-Inter 2-3. Eriksen, lo sapevo! Potevo fare molto meglio in nerazzurro ma…” - fcin1908it : ESCLUSIVA Dalmat: “Milan-Inter 2-3. Eriksen, lo sapevo! Io potevo fare meglio ma…” -