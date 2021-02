Maria Rosaria Pugliese alla guida di Ugl Campania (Di venerdì 19 febbraio 2021) MariaRosaria Pugliese è stata indicata alla guida della Ugl Campania e ricoprirà il ruolo di reggente del sindacato di Via Arenaccia sedendo sullo scranno che fu di Vincenzo Femiano. Cinquantasette anni, puteolana, funzionaria della Regione Campania, Pugliese vanta una lunga militanza nel sindacato erede della Cisnal che proprio a Napoli fu tenuto a battesimo nel 1950. La sindacalista raccoglie il testimone da Gaetano Panico il quale, dopo aver ben guidato la struttura dal febbraio 2018, è stato recentemente eletto segretario del capoluogo. “Inizia una nuova avventura che si prospetta faticosa, a tratti complicata, ma molto entusiasmante” ha scritto la sindacalista dalla sua pagina Facebook. “Ho l’arduo compito di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021)è stata indicatadella Ugle ricoprirà il ruolo di reggente del sindacato di Via Arenaccia sedendo sullo scranno che fu di Vincenzo Femiano. Cinquantasette anni, puteolana, funzionaria della Regionevanta una lunga militanza nel sindacato erede della Cisnal che proprio a Napoli fu tenuto a battesimo nel 1950. La sindacalista raccoglie il testimone da Gaetano Panico il quale, dopo aver bento la struttura dal febbraio 2018, è stato recentemente eletto segretario del capoluogo. “Inizia una nuova avventura che si prospetta faticosa, a tratti complicata, ma molto entusiasmante” ha scritto la sindacalista dsua pagina Facebook. “Ho l’arduo compito di ...

