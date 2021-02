Maria De Filippi commenta il Festival di Sanremo senza pubblico: “Una scelta che non si capisce” (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’emergenza causata dal covid-19 ha avuto ripercussioni anche nelle varie trasmissioni televisive, e il Festival di Sanremo non è stato da meno. Fino all’ultimo si è discusso sull’eventualità di annullare questa edizione e solo l’impegno di Amadeus ha fatto sì che non accadesse. Per evitare la possibile diffusione del contagio la Rai ha avviato degli … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’emergenza causata dal covid-19 ha avuto ripercussioni anche nelle varie trasmissioni televisive, e ildinon è stato da meno. Fino all’ultimo si è discusso sull’eventualità di annullare questa edizione e solo l’impegno di Amadeus ha fatto sì che non accadesse. Per evitare la possibile diffusione del contagio la Rai ha avviato degli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

rtl1025 : 'Ho sentito il pezzo di @Gaia_Gozzi, non credo che vada a #Sanremo2021 con lo spirito di piazzarsi, ma ci va per la… - marcoluci1 : RT @tvblogit: ?? 'Fare Sanremo con il pubblico distanziato o pubblico di figuranti non si capisce perché no. Questo anno di Covid io l’ho vi… - Diregiovani : ?? @IRAMAPLUME è pronto a stupire il pubblico di #sanremo2021 con una up tempo dalle 'venature malinconiche' che Mar… - _dicolamia_ : RT @tvblogit: ?? 'Fare Sanremo con il pubblico distanziato o pubblico di figuranti non si capisce perché no. Questo anno di Covid io l’ho vi… - XVI_16ASR : @lifeinadream80 È quella che sta da Maria De Filippi. ?? -