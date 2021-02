M5S | guerre ‘stellari’ tra espulsioni e nuovi gruppi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “I buoi sono scappati e adesso rischia di crollare pure la stalla”. Dopo la fiducia al governo Draghi si consuma lo psicodramma grillino con la cacciata dei parlamentari che hanno votato in dissenso dal gruppo: 15 senatori e 21 deputati accompagnati alla porta dal capo politico reggente Vito Crimi tra le proteste generali. Di fatto, una scissione indotta che nelle prossime settimane potrebbe sfociare nella creazione di un nuovo soggetto politico. Resta al vaglio dei vertici la posizione dei pentastellati che non hanno partecipato al voto: in caso di mancata giustificazione arriveranno sanzioni disciplinari anche per loro. I ribelli di Camera e Senato si stanno già muovendo per costituire il loro gruppo. “Serve un’opposizione organizzata. Un passo alla volta, senza forzature”, spiega il deputato Pino Cabras. A Palazzo Madama la nuova compagine potrebbe prendere in prestito il logo ...