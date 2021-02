LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: tra poco Franzoni (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 L’argentino Tiziano Gravier, figlio di Valeria Mazza, è secondo a 3?06 da Hadalin. 13.34 Stefano Hadalin aveva 46 centesimi di margine su Drukarov ma è decisamente di un altro LIVEllo rispetto al lituano. Il suo vantaggio aumenta nettamente e conclude con il tempo complessivo di 2:41.56 con 4.33 sul secondo 13.32 Il lituano Andrej Drukarov ci permette di vedere una tracciatura leggermente differente rispetto alla prima manche. Meno visibilità per le ombre, porte più distanti nel tratto centrale. Percorso lunghissimo con parte finale più semplice. Tempo complessivo di 2:45.89. Ora tocca allo sloveno Stefan Hadalin. 13.30 SCATTA LA SECONDA MANCHE DEL Gigante maschile DI CORTINA 2021! Drukarov è sul tracciato! 13.29 Ancora pochi istanti e si incomincerà con ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 L’argentino Tiziano Gravier, figlio di Valeria Mazza, è secondo a 3?06 da Hadalin. 13.34 Stefano Hadalin aveva 46 centesimi di margine su Drukarov ma è decisamente di un altrollo rispetto al lituano. Il suo vantaggio aumenta nettamente e conclude con il tempo complessivo di 2:41.56 con 4.33 sul secondo 13.32 Il lituano Andrej Drukarov ci permette di vedere una tracciatura leggermente differente rispetto alla prima manche. Meno visibilità per le ombre, porte più distanti nel tratto centrale. Percorso lunghissimo con parte finale più semplice. Tempo complessivo di 2:45.89. Ora tocca allo sloveno Stefan Hadalin. 13.30 SCATTA LA SECONDA MANCHE DELDI CORTINA 2021! Drukarov è sul tracciato! 13.29 Ancora pochi istanti e si incomincerà con ...

