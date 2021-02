LIVE Musetti-Gulbis, Challenger di Biella 2 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Challenger Biella 2 2021: Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale, sconfitto Lucas Lacko. Ora Gulbis Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Ernests Gulbis, sfida valida per i quarti di finale del Challenger di Biella 2 Indoor di tennis maschile. Primo confronto di sempre tra i due protagonisti: chi vince giunge in semifinale dove ci potrebbe essere il derby contro l’altoatesino Andreas Seppi, che sfiderà nel match successivo a quello del toscano, l’ucraino Illya Marchenko. Oltre a loro due, c’è anche Federico Gaio come italiano ancora in gara. Al primo turno Lorenzo Musetti, testa di serie ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2 2021: Lorenzoavanza ai quarti di finale, sconfitto Lucas Lacko. OraBuongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Ernests, sfida valida per i quarti di finale deldi2 Indoor di tennis maschile. Primo confronto di sempre tra i due protagonisti: chi vince giunge in semifinale dove ci potrebbe essere il derby contro l’altoatesino Andreas Seppi, che sfiderà nel match successivo a quello del toscano, l’ucraino Illya Marchenko. Oltre a loro due, c’è anche Federico Gaio come italiano ancora in gara. Al primo turno Lorenzo, testa di serie ...

