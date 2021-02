LIVE Musetti-Gulbis 6-2 0-1, Challenger di Biella 2 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set! (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Gulbis comincia bene il secondo parziale. 40-30 Quarto ace del lettone. 30-30 Gulbis non riesce a tenere lo scambio e il diritto diagonale termina in rete. 30-15 Doppio fallo del #187 al mondo. 30-0 Prima centrale del lettone. 15-0 Servizio e diritto di Gulbis. INIZIO SECONDO SET 13.58 Lorenzo Musetti vince il primo parziale per 6 giochi a 2 grazie ai due break ottenuti in avvio: l’azzurro è molto freddo nei momenti clou con diversi aiuti di Gulbis, falloso a più riprese nel primo set. FINE primo SET 6-2 primo SET Musetti! Altra risposta lunga del #187 al mondo. 40-15 DUE SET POINT Musetti! ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1comincia bene il secondo parziale. 40-30 Quarto ace del lettone. 30-30non riesce a tenere lo scambio e il diritto diagonale termina in rete. 30-15 Doppio fallo del #187 al mondo. 30-0 Prima centrale del lettone. 15-0 Servizio e diritto di. INIZIO SECONDO SET 13.58 Lorenzoilparziale per 6 giochi a 2 grazie ai due break ottenuti in avvio:è molto freddo nei momenti clou con diversi aiuti di, falloso a più riprese nelset. FINESET 6-2SET! Altra risposta lunga del #187 al mondo. 40-15 DUE SET POINT! ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Gulbis 4-1 Challenger di Biella 2 in DIRETTA: dominio azzurro nel primo set - #Musetti-Gulbis… - zazoomblog : LIVE Musetti-Gulbis 4-1 Challenger di Biella 2 in DIRETTA: dominio azzurro nel primo set - #Musetti-Gulbis… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Challenger Biella 2 2021 - Lorenzo Musetti alla ricerca della semifinale contro il lettone Ernests G… - zazoomblog : LIVE Musetti-Gulbis Challenger di Biella 2 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Musetti-Gulbis #Challenger… - zazoomblog : LIVE Musetti- Lacko 5-4 Challenger di Biella 2 in DIRETTA: lo slovacco serve per restare nel set - #Musetti-… -