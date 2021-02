Lazio e Lombardia restano gialle. Emilia-Romagna, Campania e Molise passano in arancione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Tirano un sospiro di sollievo i governatori delle regioni in bilico: Lazio e Lombardia restano in giallo, il ministro della Salute Roberto Speranza in giornata firmerà l’ordinanza che entra in vigore domenica 21 febbraio. L’Rt sotto l’1 convince i governatori a non chiudere le regioni in zona arancione in maniera autonoma, come invece proponeva il governo. La Lombardia presenta infatti un rischio moderato, con Rt a 0,95. Stesso indice registrato in Lazio: 0,95. passano in arancione Emilia-Romagna, Campania e Molise Buone notizie dunque per le regioni che rischiavano di passare in zona arancione, con l’ennesima chiusura di bar e ristoranti, la dad per gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Tirano un sospiro di sollievo i governatori delle regioni in bilico:in giallo, il ministro della Salute Roberto Speranza in giornata firmerà l’ordinanza che entra in vigore domenica 21 febbraio. L’Rt sotto l’1 convince i governatori a non chiudere le regioni in zonain maniera autonoma, come invece proponeva il governo. Lapresenta infatti un rischio moderato, con Rt a 0,95. Stesso indice registrato in: 0,95.inBuone notizie dunque per le regioni che rischiavano di passare in zona, con l’ennesima chiusura di bar e ristoranti, la dad per gli ...

