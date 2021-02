La variante sudafricana del coronavirus potrebbe ridurre molto l’efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech (Di venerdì 19 febbraio 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Da metà dicembre 2020 si è aperto un altro capitolo della pandemia: quello della lotta alle nuove varianti del coronavirus Sars-Cov-2. Le nuove forme del virus (soprattutto quelle scoperte nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile) destano preoccupazione rispetto alla loro capacità di sfuggire alla protezione fornita dai vaccini. E i primi studi sembrano confermare questi timori. In particolare, un primo report sul New England Journal of Medicine (Nejm), con dati preliminari e ancora da confermare, ha indicato che il vaccino Pfizer-BioNTech potrebbe avere un’efficacia ridotta di ben due terzi. Del vaccino di Moderna non abbiamo ancora sufficienti informazioni, ma la sua struttura e la tecnologia a mRna su cui si basa è analoga a quella creata da ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Da metà dicembre 2020 si è aperto un altro capitolo della pandemia: quello della lotta alle nuove varianti delSars-Cov-2. Le nuove forme del virus (soprattutto quelle scoperte nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile) destano preoccupazione rispetto alla loro capacità di sfuggire alla protezione fornita dai vaccini. E i primi studi sembrano confermare questi timori. In particolare, un primo report sul New England Journal of Medicine (Nejm), con dati preliminari e ancora da confermare, ha indicato che ilavere un’efficacia ridotta di ben due terzi. Deldi Moderna non abbiamo ancora sufficienti informazioni, ma la sua struttura e la tecnologia a mRna su cui si basa è analoga a quella creata da ...

