“La sfida delle donne in Europa” di Gianna Gancia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vorrei essere per un momento Malala Yousafzai, mentre salgo i gradini del palco sul quale ritirerò a 17 anni il Premio Nobel per la Pace. Vorrei essere per un istante Anna Frank, nella mia soffitta, a pensare che, tutto sommato, si può ancora essere felici a 14 anni e che la felicità può essere contagiosa e salvare il mondo. Vorrei stringere la mano di Rachida Radi, mentre in Chiesa ci scambiamo la Pace Cristiana, della religione che ha abbracciato e che le è costata la vita. Vorrei essere al posto di Rosaria Lopez, uccisa a 17 anni, e della sua amica Donatella Colasanti che le tiene la mano in macchina dove sono state rinchiuse e abbandonate, dopo il massacro nella villa al Circeo. Vorrei essere la voce e le braccia dei soccorritori del piccolo Joseph a largo di Lampedusa e della sua mamma, che gli voleva regalare un futuro migliore e lontano dalla guerra. Vorrei poter essere una ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vorrei essere per un momento Malala Yousafzai, mentre salgo i gradini del palco sul quale ritirerò a 17 anni il Premio Nobel per la Pace. Vorrei essere per un istante Anna Frank, nella mia soffitta, a pensare che, tutto sommato, si può ancora essere felici a 14 anni e che la felicità può essere contagiosa e salvare il mondo. Vorrei stringere la mano di Rachida Radi, mentre in Chiesa ci scambiamo la Pace Cristiana, della religione che ha abbracciato e che le è costata la vita. Vorrei essere al posto di Rosaria Lopez, uccisa a 17 anni, e della sua amica Donatella Colasanti che le tiene la mano in macchina dove sono state rinchiuse e abbandonate, dopo il massacro nella villa al Circeo. Vorrei essere la voce e le braccia dei soccorritori del piccolo Joseph a largo di Lampedusa e della sua mamma, che gli voleva regalare un futuro migliore e lontano dalla guerra. Vorrei poter essere una ...

AmiciUfficiale : Ecco i risultati delle votazioni in casetta: banco Sì 4 voti, banco NO 12 voti! Siete d'accordo con la proposta di… - juventusfc : Le convocate per la prossima sfida delle #JuventusWomen ?? - PertPatro : RT @micheleboldrin: @Bonny_VIII @alex1x9x9x7 @luciodigaetano @DeShindig @liberioltre Questa e' la sfida piu' difficile. Credo che la maggi… - FabioRocco86 : RT @micheleboldrin: @Bonny_VIII @alex1x9x9x7 @luciodigaetano @DeShindig @liberioltre Questa e' la sfida piu' difficile. Credo che la maggi… - g_l_morotti : RT @micheleboldrin: @Bonny_VIII @alex1x9x9x7 @luciodigaetano @DeShindig @liberioltre Questa e' la sfida piu' difficile. Credo che la maggi… -