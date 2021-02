Kean Juventus: il motivo del suo addio ha dell’incredibile (Di venerdì 19 febbraio 2021) Kean Juventus – Un addio che definire prematuro è un eufemismo, ma le necessità di far cassa e l’offerta giudicata irrinunciabile hanno quasi giustificato la cessione dell’attaccante italiano. Col senno di poi, però, la situazione è cambiata e l’addio di Moise Kean alla Juventus, adesso viene considerato come un grave errore da più parti. Kean Juventus, il fratello Giovanni svela il motivo dell’addio Il giovane attaccante, oggi in forza al PSG in prestito dall’Everton, sta dimostrando tutto il suo valore. Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , il fratello Giovanni spiega il perché della sua cessione. Leggi anche: Porto Juventus, Pirlo: “Morata è svenuto. Condizioni di De Ligt e ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 19 febbraio 2021)– Unche definire prematuro è un eufemismo, ma le necessità di far cassa e l’offerta giudicata irrinunciabile hanno quasi giustificato la cessione dell’attaccante italiano. Col senno di poi, però, la situazione è cambiata e l’di Moisealla, adesso viene considerato come un grave errore da più parti., il fratello Giovanni svela ildell’Il giovane attaccante, oggi in forza al PSG in prestito dall’Everton, sta dimostrando tutto il suo valore. Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , il fratello Giovanni spiega il perché della sua cessione. Leggi anche: Porto, Pirlo: “Morata è svenuto. Condizioni di De Ligt e ...

