Juventus, record di sconfitte nell’era Agnelli: Pirlo come Delneri e Ferrara (Di venerdì 19 febbraio 2021) Andrea Pirlo centra un record negativo della gestione Agnelli: 5 sconfitte in 33 partite come Allegri nel 2015/2016. Il dato La sconfitta di Oporto segna un punto di non ritorno per la Juventus di Andrea Pirlo almeno a livello statistico: quella del do Dragao è la quinta sconfitta stagionale in 33 partite, record per l’era Agnelli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 come fa notare La Stampa, anche Allegri aveva totalizzato questo ruolino di marcia nel 2015/2016 ma con 11 vittorie consecutive e la rimonta impossibile. come Pirlo, Delneri e il tandem Ferrara-Zaccheroni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Andreacentra unnegativo della gestione: 5in 33 partiteAllegri nel 2015/2016. Il dato La sconfitta di Oporto segna un punto di non ritorno per ladi Andreaalmeno a livello statistico: quella del do Dragao è la quinta sconfitta stagionale in 33 partite,per l’era. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24fa notare La Stampa, anche Allegri aveva totalizzato questo ruolino di marcia nel 2015/2016 ma con 11 vittorie consecutive e la rimonta impossibile.e il tandem-Zaccheroni. Leggi su Calcionews24.com

