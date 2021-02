Inzaghi: «Non farò turnover pensando al Bayern. Siamo abituati a far fronte a delle defezioni» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della sfida contro la Sampdoria Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Chanel alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Le sue parole. SAMPDORIA – «Domani affrontiamo una squadra in salute. Hanno in panchina uno tra gli allenatori più esperti e capaci, e proveranno a metterci in difficoltà. Noi veniamo da una sconfitta contro l’Inter in cui meritavamo di più». OPZIONI IN DIFESA – «Cercheremo di fare necessità virtù. Abbiamo Parolo che in quel ruolo ha già giocato diverse volte, poi c’è Musacchio. Quest’anno Siamo abituati a far fronte a delle defezioni». turnover CONTRO IL Bayern – «Sarà difficile ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della sfida contro la Sampdoria Simone, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Chanel alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Le sue parole. SAMPDORIA – «Domani affrontiamo una squadra in salute. Hanno in panchina uno tra gli allenatori più esperti e capaci, e proveranno a metterci in difficoltà. Noi veniamo da una sconfitta contro l’Inter in cui meritavamo di più». OPZIONI IN DIFESA – «Cercheremo di fare necessità virtù. Abbiamo Parolo che in quel ruolo ha già giocato diverse volte, poi c’è Musacchio. Quest’annoa far».CONTRO IL– «Sarà difficile ...

ZZiliani : La #FIFA sta vagliando la proposta di #SimoneInzaghi: quando un rigore è netto, l’arbitro deve mostrarsi titubante… - sechesi : Un discorso sconclusionato come quello di Simone Inzaghi sul rigore per l’Inter (netto) si è visto raramente: non n… - fcin1908it : Inzaghi, la sconfitta proprio non va giù: “Con l’Inter meritavamo di più” - sportli26181512 : Angela racconta Inzaghi: 'Non mangia bresaola da un anno. Il mio fisico? Non in palestra, non fa per me' FOTO: La m… - cmdotcom : Angela racconta Inzaghi: 'Non mangia bresaola da un anno. Il mio fisico? Non in palestra, non fa per me' FOTO… -