Insulti razzisti ad Ibrahimovic | arrivano le scuse

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La Stella Rossa addopo gli: “Ci scusiamo nella maniera più sincera con Zlatan per l’episodio spiacevole” Lunga coda di veleni al match tra Stella Rossa e Milan. Il 2-2 sul campo ha avuto un seguito sui social: non è mancato, infatti, il report delle offese rivolte a Zlatanda parte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Zlatan Ibrahimovic è stato vittima dia sfondo razziale. Il bruttissimo episodio ha avuto luogo ieri sera, sugli spalti del Marakana di Belgrado, nel corso della partita di Europa League tra Stella Rossa e Milan (finita 2 ...La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per il reato di minacce aggravate dalla discriminazione e dall'odio razziale per il caso deglie delle minacce rivolte alla senatrice a vita Liliana Segre. Frasi offensive anche di stampo antisemita arrivate sui social dopo la sua vaccinazione contro il Covid - 19 al Fatebenefratelli di ...L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato vittima di insulti razzisti durante il match di Europa League contro la Stella Rossa, che ha seguito in tribuna al Marakanà di Belgrado. Alcuni tifosi ...Poco dopo la partita di Europa League disputatasi ieri tra Stella Rossa e Milan, sono apparsi sui social alcuni insulti razzisti nei confronti di Zlatan ...