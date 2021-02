In giro con abiti da carabiniere: denunciato studente universitario (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal comandante Vitoantonio Sisto, indagano su un ragazzo D.P.E. di Nola, del ‘97, studente universitario incensurato che è stato notato ieri mentre si aggirava ad ora di pranzo per le strade di Montecorvino Rovella, indossando un uniforme da carabiniere. In particolare fa parte dell’uniforme ufficiale il maglioncino nero, ma dopo un breve inseguimento ed il fermo, i carabinieri lo hanno trovato in possesso anche di altri simboli che potevano far scambiare il ragazzo per un rappresentante dell’Arma, dalla placca alla mascherina con il simbolo dei carabinieri. Il ragazzo è stato trovato anche in possesso di denaro che ha giustificato dicendo che gli serviva per l’acquisto di un Pc. Il sospetto è lo stesso possa essere coinvolto in un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal comandante Vitoantonio Sisto, indagano su un ragazzo D.P.E. di Nola, del ‘97,incensurato che è stato notato ieri mentre si aggirava ad ora di pranzo per le strade di Montecorvino Rovella, indossando un uniforme da. In particolare fa parte dell’uniforme ufficiale il maglioncino nero, ma dopo un breve inseguimento ed il fermo, i carabinieri lo hanno trovato in possesso anche di altri simboli che potevano far scambiare il ragazzo per un rappresentante dell’Arma, dalla placca alla mascherina con il simbolo dei carabinieri. Il ragazzo è stato trovato anche in possesso di denaro che ha giustificato dicendo che gli serviva per l’acquisto di un Pc. Il sospetto è lo stesso possa essere coinvolto in un ...

