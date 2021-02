Governo Draghi, pensioni a rischio? Opzione donna e Ape sociale potrebbero essere sostituiti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Molti sono stati gli argomenti trattati riguardo le riforme previdenziali, in particolare le proposte fatte sul futuro delle pensioni sembrano delineare già un percorso abbastanza chiaro su ciò che si verificherà al termine di Quota 100. La proposta, già in parte preventivata, è quella di ritornare al vecchio sistema previdenziale, ovvero quello che prevede la pensione di vecchiaia all'età di 67 anni con 20 di contributi lavorativi, basandosi sull'adeguamento all'aspettativa di vita. Tuttavia, allo studio c'è anche l'ipotesi di introdurre Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) che andrà a sostituire Quota 100 insieme all'Ape sociale. Non è escluso, dunque, che l'inserimento di una nuova riforma previdenziale possa mettere a rischio le misure per ora attive, quali Opzione donna, Ape ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 febbraio 2021) Molti sono stati gli argomenti trattati riguardo le riforme previdenziali, in particolare le proposte fatte sul futuro dellesembrano delineare già un percorso abbastanza chiaro su ciò che si verificherà al termine di Quota 100. La proposta, già in parte preventivata, è quella di ritornare al vecchio sistema previdenziale, ovvero quello che prevede la pensione di vecchiaia all'età di 67 anni con 20 di contributi lavorativi, basandosi sull'adeguamento all'aspettativa di vita. Tuttavia, allo studio c'è anche l'ipotesi di introdurre Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) che andrà a sostituire Quota 100 insieme all'Ape. Non è escluso, dunque, che l'inserimento di una nuova riforma previdenziale possa mettere ale misure per ora attive, quali, Ape ...

stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - DSantanche : La #Rai mandando la pubblicità durante la dichiarazione di voto del nostro capogruppo in #Senato di fatto CENSURA l… - matteosalvinimi : Il mio intervento in #Senato per conto della Lega sulla fiducia al governo Draghi. Grazie per la vostra attenzione,… - ceccomarisa : RT @AthosDeLuca: Caro Matteo ,se esistesse ancora in questo paese un briciolo di onesta' politica ognuno dovrebbe riconoscerti merito e cor… - alpardu : RT @giuseppe_masala: Primo atto del Governo Draghi: fine delle maggiori tutele nel mercato dell'energia elettrica per famiglie e microimpre… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Governo, Garavaglia: 'La Lega c'è. Con Draghi per creare posti di lavoro' 'Sì'. Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, dopo il dibattito parlamentare e l'ampia fiducia ottenuta dal governo Draghi sia al Senato sia alla Camera, per la Lega ci siano le condizioni per lavorare bene insieme al presidente del Consiglio. 'Finalmente si inizia a parlare di impresa, di sviluppo, di ...

Sondaggi, Giorgia Meloni vola. Crollano due grandi partiti. Numeri clamorosi Stare all'opposizione del governo Draghi al momento sembra pagare e vale il 16,5% dei potenziali consensi. Fdi vedere il suo distacco dal Pd di circa tre punti. Sondaggi, M5S stabile. Forza Italia? ...

Governo Draghi, la sfida sul Fisco: meno tasse sul lavoro e Irpef più semplice Il Sole 24 ORE Vi spiego la destra coraggiosa e di governo di Giorgia Meloni In questi due anni che ci separano dalle elezioni politiche la destra deve aprirsi il più possibile all’esterno, dialogando con tutte le categorie, per interpretarne istanze e bisogni post pandemia. U ...

M5S, si sfilano altri 32 grillini: via alla maxi-epurazione La scissione M5S è praticamente un dato di fatto. Ieri 32 deputati (su 189) non hanno seguito le indicazioni del gruppo: 16 hanno votato contro, 4 si sono astenuti e 12 non hanno ...

'Sì'. Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, dopo il dibattito parlamentare e l'ampia fiducia ottenuta dalsia al Senato sia alla Camera, per la Lega ci siano le condizioni per lavorare bene insieme al presidente del Consiglio. 'Finalmente si inizia a parlare di impresa, di sviluppo, di ...Stare all'opposizione delal momento sembra pagare e vale il 16,5% dei potenziali consensi. Fdi vedere il suo distacco dal Pd di circa tre punti. Sondaggi, M5S stabile. Forza Italia? ...In questi due anni che ci separano dalle elezioni politiche la destra deve aprirsi il più possibile all’esterno, dialogando con tutte le categorie, per interpretarne istanze e bisogni post pandemia. U ...La scissione M5S è praticamente un dato di fatto. Ieri 32 deputati (su 189) non hanno seguito le indicazioni del gruppo: 16 hanno votato contro, 4 si sono astenuti e 12 non hanno ...