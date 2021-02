Governo, Bettini: “Il plurisconfitto Renzi dice che Conte è il passato…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “In queste ore positive e di speranza, alcuni, anche tra quelli che hanno partecipato per un anno e mezzo alla precedente esperienza di governo, gettano fango su di essa. Una caterva di giudizi liquidatori e sprezzanti. Renzi, il “più volte sconfitto”, ha affermato che Conte è il passato. È vecchio. Non più utilizzabile nel dibattito pubblico. Sorprendente. Perché Conte (“il mai sconfitto”) ha guidato un processo politico di fondamentale importanza ed è uscito da Palazzo Chigi con notevole dignità, pur avendo in tasca la fiducia dei due rami del Parlamento. È uscito perché riteneva non sufficiente la sua base di consenso parlamentare per svolgere il lavoro immenso di ricostruzione dell’Italia dopo la pandemia e la conseguente crisi economica. La crisi al buio che si è successivamente aperta è stata risolta dal Presidente Mattarella nel modo migliore. Mettendo a disposizione la figura di più grande prestigio nazionale e internazionale di cui l’Italia è dotata: Mario Draghi”. Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, in un lungo editoriale pubblicato stamattina dal Foglio. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “In queste ore positive e di speranza, alcuni, anche tra quelli che hanno partecipato per un anno e mezzo alla precedente esperienza di governo, gettano fango su di essa. Una caterva di giudizi liquidatori e sprezzanti. Renzi, il “più volte sconfitto”, ha affermato che Conte è il passato. È vecchio. Non più utilizzabile nel dibattito pubblico. Sorprendente. Perché Conte (“il mai sconfitto”) ha guidato un processo politico di fondamentale importanza ed è uscito da Palazzo Chigi con notevole dignità, pur avendo in tasca la fiducia dei due rami del Parlamento. È uscito perché riteneva non sufficiente la sua base di consenso parlamentare per svolgere il lavoro immenso di ricostruzione dell’Italia dopo la pandemia e la conseguente crisi economica. La crisi al buio che si è successivamente aperta è stata risolta dal Presidente Mattarella nel modo migliore. Mettendo a disposizione la figura di più grande prestigio nazionale e internazionale di cui l’Italia è dotata: Mario Draghi”. Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, in un lungo editoriale pubblicato stamattina dal Foglio.

