GF Vip, Rosalinda Cannavò mette alle strette Andrea Zenga: “Vedi cosa devi fare” (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’attrice siciliana mette con le spalle al muro Andrea Dopo settimane nella penombra, da qualche giorno a questa parte Rosalinda Cannavò sembra essere la protagonista assoluta della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Infatti, oltre alle numerose discussioni avute con l’amica speciale Dayane Mello, ora si parla molto di lei per la relazione che ha intrapreso con Andrea Zenga. Ad esempio, nella nottata di mercoledì dopo aver avuto un’altra lite con la modella brasiliana, la 28enne messinese si è sfogata col figlio dell’ex portiere dell’Inter. In quella occasione l’attrice siciliana ha fatto presente a quest’ultimo di provare dei sentimenti abbastanza forti verso di lui, altrimenti non avrebbe rovinato un fidanzamento che ormai durava da un ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’attrice sicilianacon le spal muroDopo settimane nella penombra, da qualche giorno a questa partesembra essere la protagonista assoluta della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Infatti, oltrenumerose discussioni avute con l’amica speciale Dayane Mello, ora si parla molto di lei per la relazione che ha intrapreso con. Ad esempio, nella nottata di mercoledì dopo aver avuto un’altra lite con la modella brasiliana, la 28enne messinese si è sfogata col figlio dell’ex portiere dell’Inter. In quella occasione l’attrice siciliana ha fatto presente a quest’ultimo di provare dei sentimenti abbastanza forti verso di lui, altrimenti non avrebbe rovinato un fidanzamento che ormai durava da un ...

trash_italiano : E per quelli che: 'fai solo questi articoli, le offese degli altri no'... Dayane su Tommaso che ha problemi mental… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga arriva il primo avvicinamento importante - acobracriada : RT @trash_italiano: E per quelli che: 'fai solo questi articoli, le offese degli altri no'... Dayane su Tommaso che ha problemi mentali: h… -